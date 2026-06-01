Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 80 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.
Olay, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.Y.'nin (80) evinin önüne park etmek istediği traktör, yaklaşık 5 metre yükseklikten devrildi. Traktörün altında kalan sürücü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Akyazı Devlet Hastanesine sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Karapürçek'te Traktör Devrildi: 80 Yaşındaki Sürücü Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?