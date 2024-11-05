Karapürçek\'te Yangın: Ahır ve Samanlık Küle Döndü

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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde çıkan yangın ahır ve samanlığı kül etti. Yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ahmetler Mahallesi'nde bir ahır ve samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. - SAKARYA