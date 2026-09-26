Kararnameyle atanan Ali Süllü, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Denizli İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ali Süllü, düzenlenen törenin ardından mesaisine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Denizli İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ali Süllü, şehre gelerek görevini devraldı. İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından makamına geçen Süllü, görevine resmen başladı.

Yeni görev yeri olan Denizli'ye gelen İl Emniyet Müdürü Ali Süllü için İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde resmi karşılama töreni düzenlendi. Tören mangasını selamlayan Süllü, kendisini karşılayan emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirleriyle tek tek tokalaşarak tanıştı.