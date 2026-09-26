Kararnameyle atanan Ali Süllü, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü görevine başladı

Kararnameyle atanan Ali Süllü, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü görevine başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Süllü, kente gelerek görevi teslim aldı. İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen karşılama töreninde mangayı selamlayan ve birim amirleriyle tokalaşan Süllü, ardından makamına geçerek mesaisine başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Denizli İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ali Süllü, düzenlenen törenin ardından mesaisine başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Denizli İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ali Süllü, şehre gelerek görevini devraldı. İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından makamına geçen Süllü, görevine resmen başladı.
Yeni görev yeri olan Denizli'ye gelen İl Emniyet Müdürü Ali Süllü için İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde resmi karşılama töreni düzenlendi. Tören mangasını selamlayan Süllü, kendisini karşılayan emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirleriyle tek tek tokalaşarak tanıştı.
Kaynak: İHA
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