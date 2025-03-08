Karaşeyh\'te Yangın: Yatalak Hasta Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Karaşeyh Mahallesi'nde meydana gelen yangında evde bulunan yatalak hasta yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Karaşeyh Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangında evde bulunan Ahmet Aktaş, yanarak can verdi. Eski muhtar olduğu öğrenilen şahsın yatağa bağlı yaşadığı ve yangın sırasında evde olduğu öğrenildi.

İlk belirlemelere göre yangının sobadan veya sigaradan çıktığı düşünülürken olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte yangın etraftaki evlere sıçramadan söndürüldü. - ERZURUM