Karasu'da Çıplak Erkek Cesedi Bulundu
Karasu'da Çıplak Erkek Cesedi Bulundu

Karasu\'da Çıplak Erkek Cesedi Bulundu
05.10.2025 12:19
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan cesedin, psikolojik sorunları olduğu belirtilen 27 yaşındaki Yunus Tufan'a ait olduğu belirlendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Denizköy Mahallesi'nde sahilde dolaşan vatandaşlar, kumun üzerinde çıplak halde hareketsiz yatan erkeği görerek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

CESEDİN KİME AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yerinde yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme neticesinde cesedin, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 27 yaşındaki Yunus Tufan'a ait olduğu belirlendi.

ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tufan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Karasu'da Çıplak Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika

