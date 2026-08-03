Karasu'da Çukura Saplanan Otomobil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karasu'da Çukura Saplanan Otomobil

Karasu\'da Çukura Saplanan Otomobil
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karasu'da altyapı çalışmalarında açılan çukura giren otomobil maddi hasar yaşadı. Sürücü yara almadı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde altyapı çalışmaları kapsamında açılan çukuru fark edemeyen otomobil, ön kısmı çukura girerek saplandı. Sürücünün yara almadan atlattığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 164. Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında yolun ortasına bir çukur kazıldı. Muhtemel kazaları önlemek amacıyla ekipler tarafından çukurun etrafına emniyet filesi çekilerek güvenlik tedbiri alındı. Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü, alınan tedbirlere rağmen yoldaki çukuru fark edemedi. Yavaşlayamayan otomobil, ön kısmı çukurun içine girerek durabildi. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Kaza anı sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın yolda ilerlerken çukuru fark edemeyip saplanma anı ve sürücünün araçtan inip kendini kontrol ettiği anlar ve telefonundan yardım çağırdığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karasu'da Çukura Saplanan Otomobil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Masada ateşkes, sahada katliam Anlaşmaya rağmen İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölü sayısı 14’e yükseldi Masada ateşkes, sahada katliam! Anlaşmaya rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi
Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası
Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı
Şanlıurfa’da fırında sebze kavgası: Patlıcan ve biber yüzünden fırıncı bıçaklandı Şanlıurfa’da fırında sebze kavgası: Patlıcan ve biber yüzünden fırıncı bıçaklandı
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

15:40
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
15:07
Fenerbahçe’den Marcus Rashford bombası Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı
Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası! Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı
14:59
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
14:47
AK Parti’den muhalefete “çerçeve yasa“ bilgilendirmesi
AK Parti'den muhalefete "çerçeve yasa" bilgilendirmesi
14:29
Erdal Beşikçioğlu’nun cezaevine nakledildiği anlar Görüntüsü korkuttu
Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu
14:18
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 15:59:46. #7.13#
SON DAKİKA: Karasu'da Çukura Saplanan Otomobil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.