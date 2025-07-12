Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında iki şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncilli Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde birçok vatandaşa GBT sorgusu yapıldı. M.K. (45) ve İ.U. (55) isimli şahısların üst aramasında ise 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Karasu'da Huzur Uygulaması: İki Şüpheli Uyuşturucu ile Yakalandı - Son Dakika
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