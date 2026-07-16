Karavanda çıkan yangın motosiklete sıçradı, geriye demir yığını kaldı - Son Dakika
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Karavanda çıkan yangın motosiklete sıçradı, geriye demir yığını kaldı

Karavanda çıkan yangın motosiklete sıçradı, geriye demir yığını kaldı
16.07.2026 14:19  Güncelleme: 14:26
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halindeki bir karavanda çıkan yangın, yanındaki motosiklete sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer araçlara sıçramadan söndürülen yangında her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halindeki karavanda çıkan ve yanındaki motosiklete sıçrayan yangında her iki araçta kül oldu.

Aşağı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan Karasu Belediyesi Karavan Park'ta meydana gelen olayda, R.G.'ye ait park halindeki karavanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek karavanı saran alevler, bitişiğinde park halinde bulunan A.A.'ya ait motosiklete de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevrede bulunan diğer karavanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında karavan ile motosiklet küle dönerken, olayda yaralanan olmadı.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Sakarya, Karasu, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karavanda çıkan yangın motosiklete sıçradı, geriye demir yığını kaldı - Son Dakika

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