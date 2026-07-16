Karavanda çıkan yangın motosiklete sıçradı, geriye demir yığını kaldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halindeki karavanda çıkan ve yanındaki motosiklete sıçrayan yangında her iki araçta kül oldu.

Aşağı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan Karasu Belediyesi Karavan Park'ta meydana gelen olayda, R.G.'ye ait park halindeki karavanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek karavanı saran alevler, bitişiğinde park halinde bulunan A.A.'ya ait motosiklete de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevrede bulunan diğer karavanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında karavan ile motosiklet küle dönerken, olayda yaralanan olmadı.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. - SAKARYA