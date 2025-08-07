Karasu'da Trafik Denetimleri Sıklaştı - Son Dakika
Karasu'da Trafik Denetimleri Sıklaştı

07.08.2025 10:46
Temmuz'da Karasu'da yapılan denetimlerde 7 milyon lira ceza, 35 bin GBT sorgusu uygulandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince Temmuz ayı boyunca gerçekleştirilen trafik uygulamalarında binlerce araca cezai işlem uygulanırken, toplam ceza miktarı 7 milyon lirayı aştı. Ekipler, 35 bin kişinin de GBT sorgusunu yaparak suç ve suçlulara geçit vermedi.

Edinilen bilgiye göre, yaz aylarında nüfusu katlanan Karasu'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayında denetimlerini artırdı. İlçe genelinde düzenlenen trafik uygulamalarında bin 857 araca toplam bin 988 maddeden ceza kesildi. En çok cezai işlem ise yüksek ses sebebiyle uygulandı. Bu çerçevede 897 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 23 araca abartı egzoz kullanmaktan, 39 araca ise alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 43 araç trafikten men edilirken sürücülere toplamda 5 milyon 873 bin 6 TL para cezası uygulandı.

Motosiklet sürücüleri de denetimden kaçamadı

Trafikte sık sık şikayet konusu olan motosiklet sürücüleri de ekiplerin radarına takıldı. Yapılan uygulamalarda 352 motosiklet sürücüsüne 543 maddeden cezai işlem uygulanırken, 30 motosiklet trafikten men edildi. Motosiklet sürücülerine uygulanan ceza miktarı ise 1 milyon 351 bin 745 TL olarak kaydedildi.

GBT sorguları ile güvenlik artırıldı

Denetimler çerçevesinde 35 bin kişinin GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapılarak suç ve suçlulara karşı etkin mücadele yürütüldü. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin yaz boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

