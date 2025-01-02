Karasu\'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kuzuluk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Gülmez (61) kontrolündeki 54 PB 427 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gülmez'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA