Karasu'da yasak denizde kurtarma operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Karasu'da yasak denizde kurtarma operasyonu

Karasu\'da yasak denizde kurtarma operasyonu
16.08.2025 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karasu'da yuvarlanan şişme botla boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, cankurtaranlarca kurtarıldı.

Sakarya'nın Karasu sahilinde yasak olmasına rağmen denize giren 3 kişi, bindikleri şişme botun alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgalarla boğuşan şahıslar, cankurtaranların nefes kesen müdahalesiyle son anda hayata tutundu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sabah saatlerinde denize girişin yasaklandığı sahilde 3 kişi, uyarılara rağmen şişme botla denize açıldı. Bir süre sonra dev dalgalar botu alabora etti. Denize düşen şahıslar, dalgaların arasında can havliyle çırpınmaya başladı. Dalgalarla boğuşarak denize giren ekipler, suya düşen 3 kişiyi saniyelerle yarışarak zorlu mücadele sonunda kıyıya çıkardı. Sahilde bekleyen sağlık ekipleri, ölümün kıyısından dönen şahıslara ilk müdahaleyi yaptı. Nefes kesen kurtarma anları ise cep telefonu kamarası ile saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Kurtarma, Güvenlik, sakarya, 3-sayfa, Karasu, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karasu'da yasak denizde kurtarma operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Galatasaray’a geliyor mu Guardiola’dan Ederson açıklaması Galatasaray'a geliyor mu? Guardiola'dan Ederson açıklaması
İstanbul’da kuvvetli fırtına sonucu gemi battı 4 kişi kurtarıldı İstanbul'da kuvvetli fırtına sonucu gemi battı! 4 kişi kurtarıldı
Bursaspor Stadyumu’nda yeni projeler başlatılıyor Bursaspor Stadyumu'nda yeni projeler başlatılıyor
İstanbul servis midibüsü devrildi Çok sayıda yaralı var İstanbul servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar Putin ve Trump uçakta görüşecek Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek
TFF açıkladı: Türkiye Kupası’nda yeni format TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nda yeni format
Okan Buruk’un Dursun Özbek’ten 2 yıldız transfer isteği Okan Buruk'un Dursun Özbek'ten 2 yıldız transfer isteği

17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
17:25
Putin, Trump’a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti
Putin, Trump'a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 18:17:24. #7.11#
SON DAKİKA: Karasu'da yasak denizde kurtarma operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.