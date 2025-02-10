Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika
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Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Açıldı

Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Açıldı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yeni Jandarma Komutanlığı hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Törende Vali Mustafa Çiftçi ve birçok davetli hazır bulundu.

10.02.2025 16:02  Güncelleme: 16:05
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Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Karayazı ilçesinde inşaatı tamamlanan Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası ve vardiya misafirhanesinin açılış törenine katıldı.

Açılış törenine; Önceki Dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Karayazı Kaymakamı Onur Tiziz, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Yatırım İzleme Müdürü Yılmaz Aktaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Vali Çiftçi, yeni hizmet binasının ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak "Sayın Milletvekillerimize, Jandarma Genel Komutanlığımıza teşekkür ediyor; İçişleri Bakanlığımıza ve tüm bu hizmetlerin altında iradesi ve imzası bulunan Muhterem Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Binanın günümüz ihtiyaçlarına göre tasarlanmasında büyük emeği ve gayreti olan YİKOB personeline de ayrıca teşekkür eden Vali Çiftçi, konuşmasını "Allah devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi ve selameti hepimizin üzerine olsun." temennileriyle tamamladı.

Konuşmaların ardından Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası, dualarla açıldı.

Törenin ardından davetliler, yeni binayı gezerek incelemelerde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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