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Karayolunda motosikletlinin tekerlekli valizle tehlikeli yolculuğu

YALOVA - Yalova'da karayolunda bir motosikletin arka koltuğunda oturan yolcunun eliyle tutuğu tekerlekli valizi yolda sürüklediğini görenler gözlerine inanamadı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Yalova - Bursa kara yolunda Yalova merkez istikametinde seyreden motosiklette sürücünün arkasında oturan yolcu tekerlekli valizi tutarak ana yolda sürükledi. Ana yolda yaşanan bu tehlikeli yolculuk ise motosikletin arkasından gelen araçlardaki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosiklet kent merkezine doğru yol ayrıma girerek gözlerden kayboldu.