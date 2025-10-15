Karbonmonoksit Gazı Felaketi: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Karbonmonoksit Gazı Felaketi: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Karbonmonoksit Gazı Felaketi: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
15.10.2025 01:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 yaşındaki anne ve 1,5 yaşındaki oğlu öldü.

Aksaray'da karbon monoksit gazından zehirlenen anne ve 1 buçuk yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

ANNE VE BEBEĞİ EVDE BAYGIN HALDE BULUNDU

Olay, gece yarısı Fatih Mahallesi 4105 Sokak'ta bulunan Şile Apartmanı'nın birinci katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dairede oturan Meryem Ölmez'den (21) haber alamayan yakınları eve geldiklerinde anne Meryem Ölmez ve 1 buçuk yaşındaki oğlu Halil İbrahim Ölmez'i evde baygın halde buldu.

Karbonmonoksit faciası: Anne ve 1 buçuk yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Ne olduğunu anlayamayan yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri anne ve oğlunu ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen anne ve oğlu kurtarılamayarak hayatını kaybederken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı.

Karbonmonoksit faciası: Anne ve 1 buçuk yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

KAHREDEN OLAYIN NEDENİ "KARBONMONOKSİT GAZI" ZEHİRLENMESİ

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan incelemelerde anne ve oğlunun karbon monoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Cesetler otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, aksaray, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karbonmonoksit Gazı Felaketi: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uykudaki ailesinin aklını aldı Havada korku dolu anlar Uykudaki ailesinin aklını aldı! Havada korku dolu anlar
Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina protestolar nedeniyle ülkeyi terk etti Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina protestolar nedeniyle ülkeyi terk etti
“Dur“ ihtarına uymadı, polise bıçak gösterince vuruldu "Dur" ihtarına uymadı, polise bıçak gösterince vuruldu
Çerkezköy’de fabrikada yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı Çerkezköy'de fabrikada yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Tarih netleşti Türkiye’nin en çok satan otomobilinin üretimine son veriliyor Tarih netleşti! Türkiye'nin en çok satan otomobilinin üretimine son veriliyor
Tükürük kavgası faciayla bitti Hemşirenin iğnesi hastayı öldürdü Tükürük kavgası faciayla bitti! Hemşirenin iğnesi hastayı öldürdü
Türkiye’nin tekstil devi resmen iflas etti Türkiye'nin tekstil devi resmen iflas etti

23:36
Fişi 45 dakikada çektik Adım adım Dünya Kupası’na gidiyoruz
Fişi 45 dakikada çektik! Adım adım Dünya Kupası'na gidiyoruz
23:06
Trump açıklamasından saatler sonra... Hamas bir kez daha sözünü tuttu
Trump açıklamasından saatler sonra... Hamas bir kez daha sözünü tuttu
22:40
Türkiye-Gürcistan maçına damga vuran an
Türkiye-Gürcistan maçına damga vuran an
22:31
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı
21:18
Türk isimleri popülerleşti, Fransızlar bebeklerine bu ismi vermeye başladı
Türk isimleri popülerleşti, Fransızlar bebeklerine bu ismi vermeye başladı
20:42
Balıkesir Sındırgı’da 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem
20:09
ABD Başkanı Trump: Gazze’de ikinci aşama şimdi başlıyor
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2025 01:37:22. #7.12#
SON DAKİKA: Karbonmonoksit Gazı Felaketi: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.