Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: Suzan Dağdelen Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 49 yaşındaki Suzan Dağdelen, 47 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 47 gün önce Yavuzeli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde hareketsiz halde bulunan Suzan Dağdelen'i fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 2 çocuk annesi Suzan Dağdelen'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

47 günlük hayat mücadelesini kaybetti

İlk olarak Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağdelen, daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 47 gündür yaşam mücadelesi veren Suzan Dağdelen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Dağdelen'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP