Trabzon'un Çaykara ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç imam hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Köknar mahallesi Merkez Camii'nde görev yapan 28 yaşındaki Fatih Göktaş'ın namaza gelmemesi üzerine mahalle sakinleri, kendisine telefonla ulaşamayınca 112'yi arayarak haber verdi.
Genç imamın yalnız kaldığı eve gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede Göktaş'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. imam Fatih Göktaş'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketi Konya'ya gönderildi. - TRABZON
Son Dakika › 3.Sayfa › Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Genç İmam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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