Kardeş Kavgası: Sanık Hakim Karşısında

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden ağabeyini tabanca ile vuran sanık hakim karşısına çıktı.

Pınarbaşı ilçesinde iki kardeşin alacak verecek meselesi yüzünden karşı karşıya geldiği ve A.K.'nin ağabeyi B.K.'yi silahla yaraladığı olayla ilgili olarak, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından A.K.'nın yeniden yargılanmasına Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Önceki duruşmada ifade veren küçük kardeş B.K.; bu kez yeminli ifade verdi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık A.K.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ