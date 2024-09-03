Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki kardeş arasında çıkan bir tartışma kavgaya dönüştü. Doğan Öztaş, kardeşi Ayhan Öztaş'ı pompalı tüfekle vurdu. Kavga sırasında babası Bayram Öztaş da hafif yaralandı. Ayhan Öztaş olay yerinde hayatını kaybederken, baba Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan Öztaş ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

03.09.2024 00:10
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay saat 19.50 sıralarında Isparta'nın Yalvaç ilçesi Sücüllü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğan Öztaş (45), kardeşi Ayhan Öztaş ile aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kardeşi Ayhan Öztaş'ı pompalı tüfekle vurdu. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan baba Bayram Öztaş'da tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralandı.

Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 farklı yerinden vurulan Ayhan Öztaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken hafif yaralanan baba ise ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki kardeşin eski bir husumet nedeniyle kavga ettikleri iddia edilirken Ayhan Öztaş'ın cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra kardeşini vuran Doğan Öztaş ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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