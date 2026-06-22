Kardeşini Kilitleyip Yangın Çıkardı, 15 Yıl Hapis Cezası Aldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kardeşini kilitlediği ahırı ateşe verdiği iddiasıyla yargılanan sanık, 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 29 Temmuz 2025 tarihinde Cide ilçesi Başköy köyü Pire Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mecit B.'ye ait iki katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında iki katlı ev kullanılmaz hale gelirken, Mecit B. (65) ile kardeşi Mevlüt B. (78) yaralandı. Yaralanan iki kardeş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan kardeşlerden Mevlüt B. (78), yangını bilinçli çıkarttığı ve kendisini öldürmeye çalıştığını iddia ederek kardeşi Mecit B.'den şikayetçi oldu. Cide Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Mecit B., gözaltına alınarak tutuklandı.

Mecit B. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, üstsoydan kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Mecit B., "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben kardeşimi öldürmeye teşebbüs etmedim. Benim 3 kardeşim daha var. Onlara karşı da bir şeyim olmadı. Mirastan beni uzaklaştırmak için bana kumpas kurulmuştur. Suçu ben işlemedim. 65 yaşında, ilaçla ayakta duran biriyim. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mecit B.'ye 15 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Öte yandan, 2017 yılında miras kavgası sebebiyle çıkan kavgada kardeşi Mecit B.'yi 6 yerinden bıçaklayarak yaralayan Mevlüt B. ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. - KASTAMONU