Kardeşler arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan enişte bıçaklandı - Son Dakika
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Kardeşler arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan enişte bıçaklandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen enişte kalçasından bıçaklanarak yaralandı.

22.08.2024 10:01
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Kardeşler arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan enişte bıçaklandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen enişte kalçasından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Yeni Mahalle 5031. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. ile ağabeyi arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu esnada kardeşlerin kavgasını ayırmak isteyen enişte S.Ö., M.K. tarafından kalça bölgesinden bıçaklandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı enişte S.Ö. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli M.K.'nın gözaltına alındığı olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kardeşler arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan enişte bıçaklandı
Kaynak: İHA

Sakarya, 3-sayfa, Akyazı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kardeşler arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan enişte bıçaklandı - Son Dakika

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