Kargo aracı yoldan çıktı, sürücü yaralandı
MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi çevre yolunda hareket halindeki kargo aracının sürücüsü yoldan çıkması sonrası meydana gelen kazada sürücü Utku G. Yaralandı.
Menteşe ilçesi çevre yolu Otogar- Denizli kavşağı arasında Utku G. yönetimindeki MNG Kargoya ait 48 ALV 151 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki ağaçlık bölümü yuvarlandı. Çalılık ve otlara takılan araç içindeki sürücü Utku G. Araç içinde sıkıştı.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü Utku G., sağlık ekiplerinin araç içinde yaptığı müdahalenin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı bölgeden kurtarılarak ambulans ekiplerine teslim edildi.
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