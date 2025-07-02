Leman Dergisi'nde Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatür ile ilgili yürütülen soruşturma kçerçevesinde, gözaltına alınan şüphelilerin mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesine ilişkin mali soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Karikatür Soruşturması: Mali Destek Araştırması Başlatıldı - Son Dakika
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