Karikatür Soruşturması: Mali Destek Araştırması Başlatıldı

Leman Dergisi'nde Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatür ile ilgili yürütülen soruşturma kçerçevesinde, gözaltına alınan şüphelilerin mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesine ilişkin mali soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL