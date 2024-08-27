3.Sayfa

Karısını öldüren zanlı intihar etmeye çalıştı: O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da karısını öldürdükten sonra kayıplara karışan Hasan Dim'in yakalanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Jandarmaya yakalanınca karnına bıçak dayayan Dim, "Ben hayatımdaki en değer verdiğim şeyi, istemeden oldu" derken jandarma tarafından ikna edilerek etkisiz hale getirilirken o anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Elif Dim'i darp ederek öldüren Hasan Dim, jandarma ekipleri tarafından yakalandığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi yolunda kıstırılan Hasan Dim, jandarmayı görünce elindeki bıçağı karnına dayadı. O sırada Jandarma ekipleri Hasan Dim'e 'Yapma dur çocukların var herkes seni merak ediyor' diyerek ikna etmeye çalıştı.

Hasan Dim ise karnına bıçağı dayamış şekilde, "Ben hayatımdaki en değer verdiğim şeyi, istemeden oldu" derken jandarma tarafından ikna edilerek etkisiz hale getirildi. O anlar saniye saniye kayıt altına alındı.