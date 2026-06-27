Karkamış'ta Yangın: 400 Dönüm Buğday Kül Oldu - Son Dakika
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Karkamış'ta Yangın: 400 Dönüm Buğday Kül Oldu

Karkamış\'ta Yangın: 400 Dönüm Buğday Kül Oldu
27.06.2026 09:54
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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde çıkan yangında 400 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde çıkan yangında hasada hazır 400 dönümlük buğday ekili alan küle döndü.

Yangın, Karkamış ilçesi kırsal Elifoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, buğday ekili alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ekili alanda giderek yayıldı. Yangını fark eden mahalle halkı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, mahalle halkı ve itfaiye ekiplerinin çalışmasını sonucu kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Yangın sonrası yaklaşık 400 dönümlük buğday ekili alanın küle döndüğü belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Karkamış, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karkamış'ta Yangın: 400 Dönüm Buğday Kül Oldu - Son Dakika

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