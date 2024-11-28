Karla Kaplı Köyde Hasta Kurtarıldı - Son Dakika
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Karla Kaplı Köyde Hasta Kurtarıldı

Şavşat'ta yoğun kar sebebiyle mahsur kalan hasta, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

28.11.2024 21:08
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Artvin'in Şavşat ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Şavşat ilçesine bağlı Erikli köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi meydana geldi. Kesinti sebebiyle oksijen cihazını kullanamayan Mevlüt Aydın'ın durumunun ağırlaştığı ihbarı üzerine Artvin İl Özel İdaresi ekipleri hemen harekete geçti.

Yoğun kar ve zorlu hava koşullarına rağmen kapanan köy yolunu açan ekipler, hasta vatandaşın bulunduğu eve ulaşmayı başardı. Daha sonra hasta, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yetkililer, vatandaşın sağlık durumunun kontrol altına alındığını belirtti. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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