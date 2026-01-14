Erzurum'un Çat ilçesinde yolu kardan kapanan Taşağıl Mahallesi'nde rahatsızlanan şahıs, yolun açılmasının ardından mahalleye ulaşan sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Çat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde yaşlı bir şahsın aniden rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri, köy yolunun elverişli olmaması nedeniyle karla mücadele ekiplerinden destek istedi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri yolu ulaşıma açtıktan sonra ambulans mahalleye giderek, hastaya müdahale etti. İlk muayenesinin ardından hasta ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı. - ERZURUM
Ambulans karla mücadele ekiplerinin yardımıyla hastaya ulaştı
