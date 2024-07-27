Karlıova'daki deprem anı kamerada - Son Dakika
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Karlıova'daki deprem anı kamerada

Karlıova\'daki deprem anı kamerada

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem sırasında bir vatandaşın binanın önünden koşarak uzaklaştığı görüntülerde yer aldı.

27.07.2024 22:51
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Karlıova'daki deprem anı kamerada

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki korkutan deprem, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedilirken herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Karlıova'da meydana gelen deprem birçok iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde deprem sırasında bir iş yerinin dışında oturan vatandaşın, sarsıntı esnasında binanın önünden koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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