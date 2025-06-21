Karne gününde fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karne gününde fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti

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Karne gününde fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti
21.06.2025 19:06
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Karne gününde fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti
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Bursa'da karne günü aniden fenalaşan ilkokul öğretmeni Hasan Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın vefatı, öğrencilerini yasa boğdu.

Bursa'da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Hasan Aslan, karne günü aniden fenalaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aslan, hayatını kaybetti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu'nda Karne dağıtımı sırasında öğrencileriyle birlikte olan Hasan Aslan aniden rahatsızlandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Aslan'ın fenalaştığını gören mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Aslan'ın vefatı, okulda büyük üzüntüye yol açtı.

ÖĞRENCİLERİNİ YASA BOĞDU

Merhum öğretmenin vefat haberi, başta öğrencileri olmak üzere tüm eğitim camiasını yasa boğdu. Henüz ilkokul çağındaki öğrencilerinin karne sevincinin, yerini gözyaşlarına bıraktığı görüldü.

Acı olayın yaşandığı gün, Hasan Aslan'ın kızının da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gireceği öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sınav heyecanında baba acısı yaşayan genç kız, çevresindekilerin desteğiyle ayakta durabildi. Ikindi namazına müteakip Fatih Sultan Mehmet Camiinde kılınan namazın ardından Hamitler mezarlığına defin edilen öğretmeni son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hasan Aslan, 3-sayfa, Eğitim, Bursa, Karne, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karne gününde fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın:
    şehit 4 0 Yanıtla
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