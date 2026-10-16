Kars Emniyeti Bahçeşehir Kolejinde öğrencilere siber zorbalık semineri düzenledi - Son Dakika
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Kars Emniyeti Bahçeşehir Kolejinde öğrencilere siber zorbalık semineri düzenledi

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Kars Emniyeti Bahçeşehir Kolejinde öğrencilere siber zorbalık semineri düzenledi
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Kars Emniyet Müdürlüğü, Bahçeşehir Kolejinde ortaokul ve lise öğrencilerine güvenli internet, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı semineri düzenledi. Seminerde siber zorbalıkta sessiz kalınmaması ve aile, öğretmen veya ilgili kurumlardan destek alınması gerektiği anlatıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin internet ortamında karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmelerini sağlamak ve teknolojiyi daha güvenli kullanmalarına katkıda bulunmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bahçeşehir Kolejinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Gerçekleştirilen seminerde, internetin ve dijital teknolojilerin günlük yaşamda doğru, bilinçli ve güvenli şekilde kullanılmasının önemi ele alındı. Öğrencilere internet ortamında kişisel bilgilerin korunması, sosyal medya kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve dijital platformlarda karşılaşılabilecek tehlikeler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Seminerde, özellikle öğrenciler arasında giderek önem kazanan siber zorbalık konusu üzerinde duruldu. İnternet ve sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilen hakaret, tehdit, küçük düşürme ve rahatsız edici mesajlar gibi davranışların bireyler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

Öğrencilere, siber zorbalıkla karşılaşmaları durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgi verilirken, bu tür olaylar karşısında sessiz kalmamaları ve gerektiğinde ailelerinden, öğretmenlerinden ya da ilgili kurumlardan destek almalarının önemi vurgulandı.

Seminerin bir diğer başlığını ise teknoloji bağımlılığı oluşturdu. Dijital cihazların ve internetin kontrolsüz kullanımının öğrencilerin eğitim hayatı, sosyal ilişkileri ve günlük yaşamları üzerindeki etkileri ele alındı.

Teknolojinin bilinçli kullanılması, ekran süresinin dengelenmesi ve dijital ortamların yanı sıra sosyal faaliyetlere, spora ve yüz yüze iletişime de zaman ayrılması gerektiği konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulunuldu.

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen seminerle öğrencilerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri riskler konusunda farkındalıklarının artırılması, interneti daha bilinçli kullanmaları ve siber zorbalığa karşı duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması hedeflendi.

Öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin, güvenli internet kullanımı ve dijital tehditlere karşı farkındalık oluşturulması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İHA
Emniyet MüdürlüğüBahçeşehirTeknolojiGüvenlik3. SayfaEğitimKarsSon Dakika

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SON DAKİKA: Kars Emniyeti Bahçeşehir Kolejinde öğrencilere siber zorbalık semineri düzenledi - Son Dakika
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