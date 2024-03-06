Kars Jandarması Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon Düzenledi - Son Dakika
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Kars Jandarması Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon Düzenledi

Kars Jandarması Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon Düzenledi

Kars Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetlerini deşifre ederek operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

06.03.2024 12:26  Güncelleme: 12:30
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Kars'ta jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı.

Kars Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetlerini deşifre ederek yakalamak, toplumu uyuşturucudan arındırmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Jandarma ekiplerince takibe alınan ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen, adli makamların bilgisi dahilinde takibi yapılan 4 kişinin araç ve ikametgahına operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan F.A., E.C.B., M.İ. ve B.K.'ın üzerlerinde, araç ve ikametgahında yapılan aramada 3 gram metamfetamin, 13 gram bonzai, 2 gram kenevir tohumu, 1 uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Olayla ilgili alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A. ve E.C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden B.K. serbest bırakılırken, kimlik bilgileri tespit edilen M.İ. hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. M.İ.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars Jandarması Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon Düzenledi - Son Dakika

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