Kars Sanayi Sitesi'nde kamyonda çıkan yangında ev eşyaları kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kars Sanayi Sitesi'nde kamyonda çıkan yangında ev eşyaları kullanılamaz hale geldi

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Kars Sanayi Sitesi\'nde kamyonda çıkan yangında ev eşyaları kullanılamaz hale geldi
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Kars Sanayi Sitesi'nde park halindeki nakliye kamyonunda çıkan yangına sanayi esnafı söndürme tüpleriyle müdahale etti, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kamyondaki ev eşyalarının büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kars'ta Sanayi Sitesi'nde içerisinde ev eşyaları bulunan park halindeki nakliye kamyonunda yangın çıktı. Sanayi esnafının ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kars Sanayi Sitesi'nde içerisinde çeşitli ev eşyaları bulunan park halindeki nakliye kamyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kamyondan yükselen alevleri gören sanayi sitesi esnafı, durumu itfaiyeye bildirirken bir yandan da iş yerlerinde bulunan yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Kısa sürede büyüyen yangın kamyonun büyük bölümünü etkisi altına alırken, olay yerine Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kamyondaki ev eşyalarının büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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