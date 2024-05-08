Kars\'ta 50 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kars'ta 50 bin boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Sarıkamış ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı tütün ve tütün mamülleri ticaretinin engellenmesine yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 50 bin boş makaron ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan şüpheli 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS
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