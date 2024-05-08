Kars'ta 50 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kars'ta 50 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kars\'ta 50 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kars Emniyet Müdürlüğü, Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçakçılık faaliyetlerini deşifre ederek yasa dışı tütün ve tütün mamülleri ticaretini engelledi. Operasyonlarda 50 bin boş makaron ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

08.05.2024 11:21
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Kars'ta 50 bin boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Sarıkamış ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı tütün ve tütün mamülleri ticaretinin engellenmesine yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 50 bin boş makaron ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan şüpheli 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta 50 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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