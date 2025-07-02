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KARS (İHA) – Susuz'da "Yakın Akrabayı Öldürme" suçundan 34 yıl 6 ay 42 gün hapis cezası bulunan 1 kişi polisin düzenlendiği operasyonda yakalandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,
"Yakın Akrabayı Öldürme" suçundan 34 yıl, 6 ay, 42 gün hapis cezası ile yakalama kararı bulunan K.V.'nin Susuz ilçesinde saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, K.V.'nin saklandığı adreste adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda K.K. kıskıvrak yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kars Cezaevine teslim edildi. - KARS
Son Dakika › 3.Sayfa › Kars'ta Akraba Cinayetinden Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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