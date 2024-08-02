Kars'ta Aranan 435 Kişi Yakalandı

3.Sayfa

Kars'ta Temmuz ayında çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 435 kişi güvenlik güçlerince yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde 01-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan 1 aylık çalışmada; haklarında 5 yıl hapis cezası olan117, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 7, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3 ve diğer suçlardan aranan 308 olmak üzere toplam 435 yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına şüpheli 435 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. Kars'ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS