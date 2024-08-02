Kars'ta Aranan 435 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta Aranan 435 Kişi Yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Temmuz ayında çeşitli suçlardan aranan 435 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. Kars'ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

02.08.2024 15:04
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Kars'ta Temmuz ayında çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 435 kişi güvenlik güçlerince yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde 01-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan 1 aylık çalışmada; haklarında 5 yıl hapis cezası olan117, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 7, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3 ve diğer suçlardan aranan 308 olmak üzere toplam 435 yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına şüpheli 435 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. Kars'ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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