Kars\'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı

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Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik" toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, Kars'ta asayiş ve güvenliğin sağlanması için emniyet ve jandarman gece gündüz görevi başında olduğunu belirtti.

Vali Ziya Polat, "Kars'ın Huzuru" " Türkiye'nin Huzuru" vizyonumuz çerçevesinde temel hak ve özgürlükleri esas alarak Gazi Kars'ımızın huzur ve güvenliğini, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlama önceliğimiz doğrultusunda Valiliğimiz koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızla büyük bir gayret gösteriyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda tüm vatandaşlarımızın huzur içinde yaşadığı, her türlü suçun ve suç eğiliminin minimum seviyeye indirildiği, daha huzurlu daha güvenli bir Kars için çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasıyla sürdürüyoruz" dedi.

Polat, "2025 yılının Ocak ayında kolluk kuvvetlerimizin yürüttüğü faaliyetleri paylaşmak istiyorum. 318 bin 313 şahıs, 147 bin 945 araç sorgusu yapıldı. Haklarında toplam 109 yıl 245 ay 496 gün kesinleşmiş hapis cezası hükmü bulunan 48, Haklarında adli para cezası hükmü bulunan 15, İfadeye yönelik aranması bulunan 52,Yoklama kaçağı 315 şahıs olmak üzere toplam 430 aranan şahıs yakalanmıştır. Geçmiş tarihlerde meydana gelen; 1 Kişilere Ait Mala Zarar Verme, 1 Dolandırıcılık, 1 Usulsüz Ölü Gömülmesi olmak üzere toplam 3 faili meçhul olay aydınlatılmıştır. Göçmen Kaçakçılığı organizatörü 1 şahıs yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış ve yasadışı yollarla ülkemizde bulunan 57 düzensiz göçmen şahıs yakalanmıştır. 6114 SKM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun) suçu kapsamında 2 kulaklık, 2 kamera, 2 modem, 2 ses aktarım cihazı ele geçirilmiştir. Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek suçu kapsamında 1 adet şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirilmiştir. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında "Yasadışı Avlanmak" eyleminden 1 şahsa idari para cezası uygulanmıştır. 6831 Sayılı Orman Kanunu kapsamında 1 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Jandarma Komando birliklerimizce; ilimiz kırsal alanında 68, TEM Şube tarafından ise hakkında "Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, Sosyal Medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 13 şahsa yönelik, toplam 82 operasyon icra edilmiştir. İcra edilen adli operasyonlar sonucunda 14 şahıs yakalanmıştır. Emniyet Birimlerimiz tarafından, Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3, Göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında 3 şahsa adli işlem yapılmıştır" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Vali Polat, gazetecilerin sorularını cevapladı. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS