Kars\'ta Bonzai Operasyonu: 2 Tutuklama

Kars'ta 1 işyerinde bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde 1 iş yerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 26,35 gram Bonzai maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili şüpheli 3 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 3 kişiden 1'i mahkemece serbest bırakılırken, E.G. (36) ve M. E. K. (19) tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS