Kars\'ta çıkan yangında zarar gören sebze haline bakım ve onarım yapılacak

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Kars'ta önceki gün çıkan yangında 4 işyerinin zarar gördüğü toptancı sebze halinin bakım ve onarımı yapılacak. Yangından zarar gören işyerlerinin ise zararları karşılanacak.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, önceki gün çıkan yangın sonrası Kars Belediyesi Toptancı Sebze Haline gelerek bir takım incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı/Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık, İl Defterdarlığı, İl Tarım Orman Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Aras EDAŞ İl Koordinatörlüğü ve ilgili diğer birim amirlerinin de hazır bulunduğu incelemelerde Polat, yangın ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Vali Ziya Polat, hal esnafına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaptığı incelemenin ardından talep ve sorunlarını dinlediği hal esnafı ile bir süre değerlendirmede bulunan Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Toptancı Sebze Halinde hızlı bir şekilde bakım onanım çalışması yapılması talimatı verdi.

Polat, yangından zarar gören esnafların zararlarının karşılanacağını belirtti. Polat ve beraberindekiler daha sonra sebze halinden ayrıldı. - KARS