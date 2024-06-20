Kars'ta Çöp Çöplüğü İçten İçe Yanıyor, İnsan Sağlığını Tehlikeye Atıyor - Son Dakika
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Kars'ta Çöp Çöplüğü İçten İçe Yanıyor, İnsan Sağlığını Tehlikeye Atıyor

Kars'ta bulunan Karadağ çöplüğü, çöp ve atıklarının biriktirildiği yerde içten içe yanarak insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Çöplükten çıkan duman ve pis koku, çevredeki mahalle sakinlerinin sık sık hastalanmasına neden oluyor. Vatandaşlar, yetkililerden bu soruna bir an önce çözüm bulmalarını istiyor.

20.06.2024 16:01
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Kars'ta çöp ve atıklarının toplanarak, biriktirildiği Karadağ çöplüğü içten içe yanıyor. Çöplükten çıkan duman ise insan sağlığını olumsuz etkiliyor.

Kars'ta çöp arıtma tesisinin olması ve şehir merkezinde toplanan çöplerinin Karadağ Mahallesi'nde bulunan çöp toplama yerine dökülmesi vatandaşları huzursuz ediyor.

Karadağ çöplüğü özellikle yağmurlu havalarda içten içe yanarken, çıkardığı dumanla insan sağlığını da tehlikeye sokuyor. Çöplük rüzgarlı havalarda Karadağ ve Atatürk Mahallesi'ni dumana bürüyor. Mahalle sakinleri pis koku ve dumandan dolayı evlerinin pencerelerini dahi açamıyor.

Otogarın yanı başında bulunan ve etrafında yerleşim yerleri olan Karadağ çöplüğünden çıkan duman ve koku mahalle sakinlerinin sık sık hastalanmasına neden oluyor.

Rüzgarlı havalarda evlerinde duramadıklarını ifade eden vatandaşlar, "Çöplük içten içe yanıyor, bir taraftan duman, diğer taraftan pis koku bizleri rahatsız ediyor. Yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını istiyoruz" dediler.

Karadağ Mahallesi'nde bulunan çöp toplama yerinden rüzgarın etkisiyle etrafa yayılan çöpler, duman ve pis koku vatandaşları canından bezdirdi.

Vatandaşlar, yetkililerden Kars'ın çöp sorununu biran evvel çözmelerini istiyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Çöp Çöplüğü İçten İçe Yanıyor, İnsan Sağlığını Tehlikeye Atıyor - Son Dakika

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