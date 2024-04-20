Kars'ta dumandan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti
KARS - Kars'ta sobadan çıkan dumandan zehirlenen 1 kişi, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, M.E. Karadağ Caddesi'nde bulunan kendi evinde ısınmak için soba yaktı. Gece uyuyan M.E.'den haber alamayan komşuları M.E.'nin evinden dumanların çıktığını görünce durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri içeride baygın vaziyette bulunan M.E.'yi hemen ambulansa taşıdı. M.E. ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
M.E'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan olay yerinde görevini yapmaya çalışan basın mensuplarına ambulansın içerisinde bulunan görevli sağlık çalışanın "Beyefendi çekim yapmak yasak, çekmeyin" diyerek bağırması ise kameralara yansıdı.
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