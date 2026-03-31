Kars\'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta 12 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı. İki göçmen suçlardan aranıyordu.

Kars'ta durdurulan bir kamyonetin kasasında 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 organizatör tutuklanırken, göçmenlerden 2'sinin farklı suçlardan arandığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha çalışmalarında bir aracın düzensiz göçmen taşıdığı bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan araç, Kars Çevre Yolu üzerindeki uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde, aracın kasanında yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

"4 organizatör cezaevine gönderildi"

Olayla ilgili araçta bulunan ve organizatör oldukları değerlendirilen N.U. (16), F.A. (22), Ö.K. (26) ve B.K. (24) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

"Yakalanan göçmenler suç makinesi çıktı"

Öte yandan, yakalanan düzensiz göçmenlere yönelik yapılan GBT ve parmak izi sorgulamasında H.A. isimli şahsın "hırsızlık" suçundan, İ.A. isimli şahsın ise "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçundan arandığı tespit edildi. Aranan şahıslar hakkında gerekli adli tahkikat başlatılırken, diğer düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç ile mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Göçmen, Kars, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 10:20:49. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.