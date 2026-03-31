Kars\'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kars'ta durdurulan bir kamyonetin kasasında 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 organizatör tutuklanırken, göçmenlerden 2'sinin farklı suçlardan arandığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha çalışmalarında bir aracın düzensiz göçmen taşıdığı bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan araç, Kars Çevre Yolu üzerindeki uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde, aracın kasanında yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

"4 organizatör cezaevine gönderildi"

Olayla ilgili araçta bulunan ve organizatör oldukları değerlendirilen N.U. (16), F.A. (22), Ö.K. (26) ve B.K. (24) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

"Yakalanan göçmenler suç makinesi çıktı"

Öte yandan, yakalanan düzensiz göçmenlere yönelik yapılan GBT ve parmak izi sorgulamasında H.A. isimli şahsın "hırsızlık" suçundan, İ.A. isimli şahsın ise "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçundan arandığı tespit edildi. Aranan şahıslar hakkında gerekli adli tahkikat başlatılırken, diğer düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç ile mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği bildirildi. - KARS