Kars\'ta Ev Yangını: Can Kaybı Olmadı, Büyük Hasar Var

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Kurbançayır köyünde bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapli hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kurbançayır köyünde öğlenden sonra İsmail Bulut'a ait evde çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bazı vatandaşlar da yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerine yardım etti.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KARS