Kars'ta Ev Yangını: Can Kaybı Olmadı, Büyük Hasar Var
Kars'ta Ev Yangını: Can Kaybı Olmadı, Büyük Hasar Var

Kars\'ta Ev Yangını: Can Kaybı Olmadı, Büyük Hasar Var
18.08.2025 18:02  Güncelleme: 18:08
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Kurbançayır köyünde bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapli hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kurbançayır köyünde öğlenden sonra İsmail Bulut'a ait evde çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bazı vatandaşlar da yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerine yardım etti.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Sarıkamış, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, kars, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Ev Yangını: Can Kaybı Olmadı, Büyük Hasar Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
