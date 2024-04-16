Kars\'ta Gözlük Kabına Saklanan Uyuşturucu Daxo\'ya Takıldı

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Kars'ta bir otomobilin gözlük kabına saklanan uyuşturucu, narkotik köpeği Daxo'ya takıldı. Daxo'nun tepki gösterdiği gözlük kabından 97,2 gram metamfetamin çıktı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezinde bir otomobil düzenlenen operasyonla durduruldu. Narkotik ekipleri otomobilde narkotik dedektör köpeği Daxo ile arama yaptı. Yapılan aramada gözlük kabının içerisine gizlenmiş vaziyette 97,02 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli T.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.B. çıkarıldığı mahkemece, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS