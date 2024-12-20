Kar maskeli hırsızlar kameralara yakalandı
KARS - Kars'ta kar maskeli hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.
Kars'ta Yenişehir Mahallesi sakinleri sabaha sürprizle uyandı. Birçok bina dairesi sakinleri uyanınca ayakkabılarının yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen mahalleli gerçeği kısa süre içerisinde anladı.
Kar maskeli şahıslar tarafından sabah saat 0400 sıralarında gerçekleşen ayakkabı hırsızlığı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalleli, görüntülerle birlikte durumu emniyete bildirdi.
Emniyetin diğer bina incelemeleri ve Kar maskeli hırsızları tespit çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kars'ta Kar Maskeli Hırsızlar Kamere Yakalandı - Son Dakika
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