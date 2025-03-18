Kars'ta haklarında 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Jandarma, haklarında "Kasten Öldürme" suçundan 11 yıl, 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan 2 kişiyi bir köyde saklandıkları yerde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARS
Son Dakika › 3.Sayfa › Kars'ta Kasten Öldürme Cezalı 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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