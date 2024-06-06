Kars'ta bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Kars'ta bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu

Kars'ta bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında vatandaşlar, 'doğal gaz var, patlar' diye birbirlerini uyarmaları cep telefonuyla kaydedildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

06.06.2024 15:52
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Kars'ta bir markette bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. Marketteki yangın ve vatandaşların, 'doğal gaz var, patlar' diye bir birlerini uyarmaları cep telefonuyla kaydedildi.

Olay dün gece yarısı Merkez Mahallesi Dr. Halil Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi.

Bir binanın altında bulunan markette çıkan yangın kısa sürede büyürken, durum vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Doğal gaz borularının da bulunduğu binada market tamamen yanarken, vatandaşlar da kısa süre panik yaşadı.

"Doğal gaz var, patlar"

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüde; "Orada doğal gaz var. Onlara sıkıntı olur. Patlar bir şey olur. Birden patlar" diye vatandaşların konuşmaları yer alıyor. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının neden çıktığı araştırılıyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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