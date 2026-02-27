Kars\'ta Minibüs Kara Saplandı, Ekipler Kurtardı

Kars'ta minibüste mahsur kalan vatandaşlar Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

Kars'ta kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Arpaçay'a bağlı Bardaklı köyü yolunda tipi nedeniyle yoldan çıkan minibüs kara saplandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Özel İdare karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kara saplanan minibüsü çıkardı. Minibüs daha sonra yoluna devam etti. Kentte kar ve tipi nedeniyle 153 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. - KARS