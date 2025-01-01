Kars'ta Minibüs Kazası: 13 Yaralı - Son Dakika
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Kars'ta Minibüs Kazası: 13 Yaralı

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Kars'ta iki minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Minibüslerden biri takla attı.

01.01.2025 19:35
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Kars'ta iki minibüs çarpıştı: 13 yaralı

Çarpışmanın şiddetiyle minibüslerden biri takla atarak yoldaki direğe çarptı

KARS – Kars'ta iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıkamış- Kağızman yol ayrımı kavşağında meydana geldi. Kağızman kavşağında iki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüslerden biri takla atarak yoldaki direğe çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekipler ve çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Olay yerine gelen ekipler, takla atan araçta yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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