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Kars'ta öğrenci servisleri denetleniyor. Öğrencilerin güvenliği için yalpan denetimler aileler arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kendi sorumluluk alanlarında öğrencilerin okula gidiş gelişlerde güvenli seyahat edebilmeleri için okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirerek, öğrencilere trafik kuralları ve emniyet kemeri konusunda eğitimler veriyor.

Denetim ekipleri, şoförlerin ve araçların belgelerini de kontrol ederek okul servislerinde sürücü belgesi yeterliliği, emniyet kemeri, yolcu sayısı, önde çocuk kontrolü ve uyarı işaretleri kontrol ediliyor. Eksileri bulunan sürücüler ise uyarılıyor.

Konuyla ilgili olarak Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Sevgili öğrencilerimizin okula gidiş-gelişlerinde güvenli seyahat etmeleri için öğrenci servislerine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - KARS