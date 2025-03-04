Kars\'ta Okul Servislerine Denetim

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Kars'ta öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmasını sağlamak amacıyla trafik ekipleri, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, servis araçlarının yönetmeliklere uygunluğu, sürücü belgeleri, emniyet kemeri kullanımı, fazla yolcu alınıp alınmadığı ve araçların teknik donanımları detaylı şekilde kontrol edildi. Denetimler sırasında kurallara uymayan sürücülere gerekli uyarılar yapılırken, eksiklik tespit edilen araç sahiplerine cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, öğrencilerin güvenliği için bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, servis şoförlerinin trafik kurallarına tam anlamıyla uymaları gerektiğini vurguladı. Veliler ise yapılan kontrollerden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, çocuklarının güvenli ulaşımı için denetimlerin önemine dikkat çekti.

Kars'ta okul servislerine yönelik denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi. - KARS