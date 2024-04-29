Kars'ta Otların Yakılması ve Silah İle Kurşunlama Olayına Karışan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta Otların Yakılması ve Silah İle Kurşunlama Olayına Karışan Şahıslar Yakalandı

Kars\'ta Otların Yakılması ve Silah İle Kurşunlama Olayına Karışan Şahıslar Yakalandı

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arpaçay ilçesinde bir şahsın otlarının yakılması ve silah ile kurşunlama olayına karışan şahısları ve suç aletlerini ele geçirdi. Olayı gerçekleştiren şahısların yakalanmasıyla birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklandı.

29.04.2024 11:03
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Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arpaçay ilçesinde bir şahsın otlarının yakılması ve silah ile kurşunlama olayına karışan şahısları ve suç aletlerini ele geçirdi.

Kars polisi 23.04.2024 günü saat 01: 20 sıralarında Arpaçay ilçesinde H.E isimli şahsın ikametinin önündeki otların yakılması ve silah ile kurşunlama olayı ile ilgili olarak çalışmasını sonuçlandırdı. Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen; E.A (26), S.T (28), A.K.B (41) ve Y.E.Ö (20) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların işyerleri, araçları, ikametleri ve ikamet eklentilerinde yapılan aramalarda; 1 adet 9x19 mm Ruhsatsız Tabanca ve Tabancaya ait 2 adet şarjör, 6136 SKM tabi 1 adet kısa sap Ruhsatsız Av Tüfeği ve 9 adet Kartuş, 1 adet Av Tüfeği, 2 adet Kurusıkı Tabanca, 15 adet Askeri Kamuflaj, 93 adet 7x65 Fişek, 38 adet 9x19 fişek, 1 adet Gaz Maskesi, Yarım bidon benzin ve 4 adet telefon ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Olay ile ilgili gözaltına alınan şahıslardan E.A (26) ve Y.E.Ö (24) isimli şahıslar sevk edildiği Adli Makamlarca tutuklanarak Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir." denildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Otların Yakılması ve Silah İle Kurşunlama Olayına Karışan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Otların Yakılması ve Silah İle Kurşunlama Olayına Karışan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
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